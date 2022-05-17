Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

17.05.2022 15:46

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildiKİLİS Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 8'ıncı duruşması görüldü.

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

KİLİS Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 8'ıncı duruşması görüldü.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/ YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A. (Mehmet Okan Arıkan) hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 8'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan tutuksuz sanık eski Kurmay Yarbay M.O.A., ifadesini tekrar etti. Duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.

Mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

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Kaynak: İHA

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