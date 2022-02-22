Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

22.02.2022 18:30
Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolunun Küplüce köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan motosiklette yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 sikke ve 3 yüzük bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Gaziantep, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'teki operasyonda tarihi 14 sikke ve 3 yüzük yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement