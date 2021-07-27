KİLİS'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuskunkuran köyünde 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 132 kök kenevir, 500 gram esrar, 1 tabanca ve 72 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, adreslerde bulunan L.K., Z.K., M.K., N.K. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. ve Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.