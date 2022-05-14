Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama - Son Dakika
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Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

14.05.2022 09:37
Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

KİLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 24 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama - Son Dakika
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