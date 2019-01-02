Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor

Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor

18 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti.

Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Hatay'dan yola çıkarılan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

Hatay'dan yola çıkarılan çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçen konvoy, Menbiç bölgesine doğru hareket etti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatları devam ediyor.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:49 Kaynak: DHA

Hatay, Suriye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA, 2019 Yılında İzlenmesi Gereken 50 Genç Oyuncu Arasında Ozan Kabak ve Merih Demiral'a da Yer Verdi Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek

Ünlü Oyuncu Hazar Ergüçlü, Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'yü Ailesi ile Tanıştırdı Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:07:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]