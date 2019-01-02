Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor

Kilis'ten Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

Kilis'ten askeri sevkiyat sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti.

Kilis'ten askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Hatay'dan yola çıkarılan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

Hatay'dan yola çıkarılan çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçen konvoy, Menbiç bölgesine doğru hareket etti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLUKİLİS, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

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