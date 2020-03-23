Kilis'ten Azez'deki dezenfeksiyon çalışmalarına destek - Son Dakika
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Kilis'ten Azez'deki dezenfeksiyon çalışmalarına destek

6 saat önce

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azez'deki toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Kilis'ten Azez'deki dezenfeksiyon çalışmalarına destek, System.String[]

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azez'deki toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar dezenfekte edilmeye başlandı.

Azez merkezi ile Çobanbey, Mare, Soran, Ahtarin ve Kamplar bölgesindeki okullarda süren çalışmaların yanı sıra, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü halka bilgilendirmeler de yapıyor.

Bu kapsamda hazırlanan Türkçe ve Arapça broşürler, Azez ve kamplarda dağıtılıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bölge Eğitim Öğretim Koordinatörü Mahmut Kesikminare, "Fırat Kalkanı Bölgesi'nde Kilis Valiliği ve Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluk alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız sürmektedir." dedi.

"Bu bölgede yaşayan insanların imkanlarının yetersizliği göz önüne alındığında oluşabilecek Kovid-19 salgınının Kilis'i etkilemesi kaçınılmaz." ifadelerini kullanan Kesikminare, şöyle devam etti:

"Sorumluluk sahamızda bulunan okullarımız ve Kuran kurslarımız ile camiler başta olmak üzere tüm alanlar, Kovid-19 mücadele ekiplerimiz tarafından hazırlanan solüsyonlarla dezenfekte edilmektedir. İnşallah çalışmalar bittiğinde bölge sağlık yönünden eğitim-öğretime hazır olduğunda okulların açılması sağlanacaktır."

Kesikminare, "Kurduğumuz ağ ile bölgede faaliyette bulunan okul müdürleri, eğitim veren öğretmenler ve onlar aracılığıyla öğrencilerimize, videolar ve broşürlerle bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Çocuklarımızın velilerine gönderdiğimiz video ve broşürlerde bölgenin yaşam şartlarına uygun olarak bireysel temizliğe önem verilmesi konusunda uyarılarda bulunduk." diye konuştu.

Mare Milli Eğitim Müdürü Haydar Ferruh da "İlaçlama makineleri, ilaçları ve gerekli bilgilendirmeyi yapan Kilis Valiliği ve Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne destekleri için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kilis Valiliği, Kilis, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:50 Kaynak: AA

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