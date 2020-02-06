Kilis'ten deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'ten deprem bölgesine 'konteyner ev, banyo ve tuvalet' desteği - Son Dakika

Kilis'ten deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği

6 saat önce

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

Kilis'ten deprem bölgesine

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evsiz kalan depremzedelerin barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.

Daha önceden Suriyeli misafirlerin barınması için oluşturulan Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezindeki konteynerler, sökülerek Elazığ ve Malatya'ya gönderilmeye başlandı.

Bu kapsamda, ilk etapta konteyner tuvalet ve banyolar ile konteyner evleri taşıyan 9 tır, Elazığ'a gitmek üzere Kilis'ten ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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