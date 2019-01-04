Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs ile Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ile tank sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ile tank sevkiyatı
KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli
ilçesinden yola çıkan fırtına obüs ve tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy jandarma eşliğinde Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
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