Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs ile Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs ile Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ile tank sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ile tank sevkiyatı

KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs ve tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs ve tanklar geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy jandarma eşliğinde Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:32:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Fırtına Obüs ile Tank Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]