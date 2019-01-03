Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkıyat

Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkıyat

1 saat önce

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkıyat, System.String[]
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank ve ZPT geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy jandarma eşliğinde Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

Kilis, Güncel
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