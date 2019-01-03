Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkıyat
1 saat önce
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.
Kilis
'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli
ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank ve ZPT geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri konvoy jandarma eşliğinde Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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