Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat
40 dakika önce
Kilis'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyatKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.
Kilis
'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyat
KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli
ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Jandarma
eskortluğu eşliğinde askeri konvoy, Gaziantep
üzerinden Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:30 Kaynak: İHA
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