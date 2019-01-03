Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat

Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat

40 dakika önce

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyatKİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Fırat'ın doğusuna sevkiyat

KİLİS - Kilis'ten Fırat'ın doğusuna fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı yapıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinden yola çıkan fırtına obüs, tank, ZPT, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Jandarma eskortluğu eşliğinde askeri konvoy, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına hareket etti. Yaklaşık 25 araçlık askeri konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Kilis, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:10:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Fırat'ın Doğusuna Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]