Kilis'ten Menbiç'e Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
1 saat önce
HATAY'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
HATAY'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis
'e ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e gelen konvoy Elbeyli
ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye
'nin Menbiç bölgesine geçeceği bildirildi. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların devam ettiği belirtildi.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:23 Kaynak: DHA
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