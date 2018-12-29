Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Menbiç'e Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Kilis'ten Menbiç'e Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

24 dakika önce

HATAY'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Kilis'ten Menbiç'e Askeri Sevkiyat Devam Ediyor, System.String[]
HATAY'dan yola çıkan asker ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e gelen konvoy Elbeyli ilçesine doğru hareket etti. Konvoyun Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'nin Menbiç bölgesine geçeceği bildirildi. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların devam ettiği belirtildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

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