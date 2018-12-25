Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkiyatı
33 dakika önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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