Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkiyatı
3 dakika önce
Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.
Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
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