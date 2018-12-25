Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç Bölgesine Tank Sevkiyatı, System.String[]
Kilis'ten Suriye'nin  Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi.  Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:16 Kaynak: DHA

Suriye, Münbiç, Kilis, Güncel
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