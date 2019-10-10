Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
Son Dakika Güncel Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

48 dakika önce

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı, System.String[]

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.


Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Araçların Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği öğrenilirken, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Suriye, Münbiç, Hatay, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
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