Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
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Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Araçların Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği öğrenilirken, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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