Kilis'ten Münbiç Bölgesine Zırhlı Muharrebe Aracı Sevkiyatı
1 saat önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
bölgesine zırhlı muharrebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis
ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:08 Kaynak: İHA
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