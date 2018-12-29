Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

46 dakika önce

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat, System.String[]
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Öğle saatlerinde, Hatay'dan yola çıkan askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Münbiç, Kilis, 3. Sayfa
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