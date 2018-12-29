Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat
46 dakika önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Öğle saatlerinde, Hatay
'dan yola çıkan askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:31 Kaynak: İHA
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