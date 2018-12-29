Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

33 dakika önce

Kilis'ten Münbiç'e askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e askeri sevkiyat

KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Öğle saatlerinde, Hatay'dan yola çıkan askeri araçlar ile personeli, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Askeri araçların Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Kilis, 3. Sayfa
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