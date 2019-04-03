Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat
49 dakika önce
Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
'nin Münbiç
bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:17 Kaynak: İHA
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