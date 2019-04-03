Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat

49 dakika önce

Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat, System.String[]
Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.

Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:17 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Kilis, 3. Sayfa
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