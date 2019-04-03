Kilis'ten Münbiç'e Askeri Sevkiyat
24 dakika önce
Kilis'ten Münbiç'e askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'ten Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Münbiç
'e askeri sevkiyat
KİLİS - Kilis'ten Suriye
'nin Münbiç bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde askeri araçlar ile personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Askeri araçlar ile askeri personel, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti.
Kilis'te sınır hattında uzun süreden beri sevkiyatlar yeniden başlarken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:39 Kaynak: İHA
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