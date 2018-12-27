Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkıyatı
41 dakika önce
Kilis'ten Münbiç'e tank sevkıyatıKİLİS - Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.
Kilis
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'e tank sevkıyatı
KİLİS - Suriye
sınırındaki askeri birliklere sevkıyatlar sürüyor.
Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatı devam ediyor. Askeri sevkıyatların aralıklarla devam ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:12 Kaynak: İHA
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