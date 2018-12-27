Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı
37 dakika önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis
ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: İHA
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