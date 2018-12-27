Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

37 dakika önce

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı, System.String[]
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:15 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Kilis, 3. Sayfa
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