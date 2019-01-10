Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Kilis'ten Münbiç'e tank sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Münbiç
'e tank sevkiyatı
KİLİS - Kilis'ten Suriye
sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
istikametinden gelen tanklar, Kilis'e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı
İstanbul'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı, 14 Kişi Balkonda Mahsur Kaldı! Vatandaşların Kurtarılma Anı Kamerada