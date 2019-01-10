Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Kilis'ten Münbiç'e tank sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e tank sevkiyatı

KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis'e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Kilis, 3. Sayfa
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