Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
istikametinden gelen tanklar, Kilis'e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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