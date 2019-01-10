Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı

1 saat önce

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı, System.String[]
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkiyatı yapıldı. Akşam saatlerinde Hatay istikametinden gelen tanklar, Kilis'e ulaştı. Askeri tırların üzerine yüklenen tanklar, Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Tanklar, Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü

Çiftlik Bank'ın Sosyal Medya Sorumlusu, Saklandığı Evde Yakalandı Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 00:48:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e Tank Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]