Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
Son Dakika Genel Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

16 dakika önce

Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı yapıldı.

Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, öğrenilirken Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Suriye, Münbiç, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 20:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]