Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Şanlıurfa sınırına sevkıyat
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Kilis'ten Şanlıurfa sınırına sevkıyat

1 saat önce

Kilis'ten Şanlıurfa sınırına sevkıyatKİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Şanlıurfa sınırına sevkıyat

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı sevkıyatı yapıldı.

Elbeyli ilçesinden yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametini takip ederek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yola çıktı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

Kilis'ten Şanlıurfa sınırına sevkıyat

Şanlıurfa, Elbeyli, Suriye, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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