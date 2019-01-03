Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat

Kilis'ten Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat

1 saat önce

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kilis'ten Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat, System.String[]
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve Elbeyli'de konuşlandırılan tank ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatlar devam ediyor.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:59 Kaynak: DHA

Elbeyli, Şanlıurfa, Kilis, Güncel
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