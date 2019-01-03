Kilis'ten Şanlıurfa'ya Askeri Sevkiyat (2)
1 saat önce
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde konuşlu olan tank ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve Elbeyli'de konuşlandırılan tank ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun Şanlıurfa'ya gideceği öğrenildi.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatlar devam ediyor. - Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:04 Kaynak: DHA
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