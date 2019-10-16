Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi
Son Dakika Güncel Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi

Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi

1 saat önce

Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi, System.String[]

Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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