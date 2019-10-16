Kilis'ten Şanlıurfa'ya Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi
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Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
Kilis üzerinden Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.
(İHA)
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