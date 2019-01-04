Kilis'ten Sınır Hattına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki askeri birliklerden Suriye sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Kilis
'teki askeri birliklerden Suriye
sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı. Elbeyli
'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep
yönüne gitti. Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların Şanlıurfa
ve Mardin
sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:01 Kaynak: DHA
İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz