Son Dakika Haberleri: Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı

Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı

1 saat önce

KİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.

Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı, System.String[]
KİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.

Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:43 Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel
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