Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı
1 saat önce
KİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.
KİLİS'ten Suriye
sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.
Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli
ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi. - Kilis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:43 Kaynak: DHA
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı