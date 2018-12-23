Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı
3 saat önce
Kilis'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatıKİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.
Kilis
'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatı
KİLİS'ten Suriye
sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.
Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli
ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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