Son Dakika Haberleri: Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı

Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı

3 saat önce

Kilis'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatıKİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.

Kilis'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatı

KİLİS'ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.

Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:28 Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!

Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 00:35:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'ten, Sınır Hattına İş Makinesi Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]