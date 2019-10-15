Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Suriye sınırına askeri sevkıyat
Son Dakika Güncel Kilis'ten Suriye sınırına askeri sevkıyat

Kilis'ten Suriye sınırına askeri sevkıyat

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.

Kilis'ten Suriye sınırına askeri sevkıyat, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa'nın Suriye sınırına zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.


Elbeyli ilçesinden yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametini takip ederek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına hareket etti. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yola çıktı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. - KİLİS

Şanlıurfa, Elbeyli, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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