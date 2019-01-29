Kilis'ten Suriye'ye Asker Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.
HATAY'dan Suriye
'ye sevk edilen komandolar Kilis
'e ulaştı. Hatay
'da konuşlu Bolu Komando
Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.
- Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:23 Kaynak: DHA
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