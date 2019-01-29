Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Suriye'ye Asker Sevkiyatı

Kilis'ten Suriye'ye Asker Sevkiyatı

1 saat önce

HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.

Kilis'ten Suriye'ye Asker Sevkiyatı, System.String[]
HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı. 

Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Hatay, Suriye, Kilis, Güncel
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