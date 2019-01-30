Kilis'ten Suriye'ye Asker Sevkiyatı
58 dakika önce
Kilis'ten Suriye'ye asker sevkiyatıHATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.
Kilis'ten Suriye'ye asker sevkiyatı
HATAY'dan Suriye'ye sevk edilen komandolar Kilis'e ulaştı.
Hatay'da konuşlu Bolu Komando Taburu'da görevli askerler akşam saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Komandoları Elbap bölgesinde görevlendirilecekleri bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:09 Kaynak: DHA
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