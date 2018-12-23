Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Suriye'ye Sevkıyat, Sabaha Kadar Devam Etti

Kilis'ten Suriye'ye Sevkıyat, Sabaha Kadar Devam Etti

3 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine komando, tank, fırtına obüsü, topçu batarları ve zırhlı araç sevkiyatı, sabaha kadar devam etti.

Kilis'ten Suriye'ye Sevkıyat, Sabaha Kadar Devam Etti, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine komando, tank, fırtına obüsü, topçu batarları ve zırhlı araç sevkiyatı, sabaha kadar devam etti.

Hatay'dan yola çıkan zırhlı araçlar ile askeri birlikler, Kilis üzerinden Suriye'deki üslere sevk edildi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sevkiyatta sınırı geçen birlikler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgedeki üslerde konuşlandırıldı.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Komando, TSK, Suriye, Kilis, Güncel
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