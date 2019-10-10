Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
Son Dakika Güncel Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.


Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Elbeyli, Münbiç, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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