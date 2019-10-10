Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
Son Dakika Genel Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

36 dakika önce

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatıKİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı devam ediyor.

Akşam saatlerinde Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA'lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kilis'ten Suriye'ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Elbeyli, Münbiç, Suriye, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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