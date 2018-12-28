Son Dakika Haberleri: Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat -2

Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat -2

1 saat önce

KARS'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis'e getirildi.

Kilis'ten Tel Rıfat'a Askeri Sevkiyat -2, System.String[]
KARS'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar,  Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen konvoyun Suriye'deki Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi.

Kars'ta konuşlu komando birlikleri ile askeri malzemelerin taşındığı konvoy, bugün Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoyun, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Kilis'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatın sürdürüleceği bildirildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:05 Kaynak: DHA

Suriye, Kars, Kilis, Güncel
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