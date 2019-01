Kilis'ten Yemen'e Kardeşlik Bağı Atıyorlar - Kilis

İZZET MAZI - Yemende soğuk ve açlık nedeniyle zor günler geçiren çocuklara duyarsız kalmayan Kilisli kadınlar, özel bir gündüz bakımevi ve kreşte eğitim gören 4 yaş grubu çocukların da katkılarıyla ördükleri eldiven, bere, atkı ve yelekleri ihtiyaç sahibi Yemenlilere gönderecek.Kilis Kardelenler Akademi Derneğinin (KİKAD) "Kardeşin için bir ilmekte sen at" projesine destek veren kadınlar, yaklaşık bir aydır her gün düzenli olarak kendilerine kapılarını açan özel bir kreşte toplanıyor.Çocuklardan bazılarının da katılımıyla burada gönüllülük esasına dayalı olarak eldiven, bere, atkı ve yelek ören kadınlar, zor günler geçiren Yemenlilere "yalnız değilsiniz" mesajı veriyor.Dernek başkanı Baran Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında yapılan el işi örgülerin yanında hayırseverlerin desteğiyle kışlık kıyafet ve ayakkabı da temin ettiklerini söyledi.Yaklaşık bir ay önce başlattıkları kampanyayla şu ana kadar 250 parça atkı ve bere ile 150 parça kışlık kıyafet ve birçok oyuncağın Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere hazır hale getirildiğini belirtti.El işi örgülerin dışında farklı yardımlar da aldıklarını anlatan Şeker, her yardım geldiğinde duygulandığını ve kendisini tutamayarak ağladığını ifade etti. Şeker, şöyle konuştu:"Yardımlar geldikçe mutlu oluyorum en azından oradaki aileler ve çocukların bir şekilde yaralarını kapatma çalışması yapmak ya da orada olamasak da onlara bir faydamızın dokunması beni çok mutlu ediyor. Yemen'de şu an ciddi bir zulüm var. Çocuklar, kadınlar ve aileler bizim yaşadığımız gibi rahat bir ortamda değiller. Zaten Kilis'te yaşadığımız için az çok savaşın mantığını biliyoruz çünkü bazı olayları canlı canlı yaşadık. Bu olayları yaşamamız da bizim bazı olaylara daha farklı bakmamızı sağladı. Medyada Yemen'in de bu olayları yaşadığını görünce onlara bir fayda ve katkıda bulunmak istedik ve dernek olarak arkadaşların da desteğiyle bu yardımları başlattık."Şeker, verdikleri desteğin küçük olabileceğini ancak daha fazlası için çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, proje kapsamında hedeflerinin bin kişiye ulaşmak olduğunu dile getirdi.Şeker, "Ağaç yaşken eğilir" mantığından yola çıkarak çocukları da projeye dahil ettiklerine dikkati çekerek, bu sayede onların vatan sevgisi ve kardeşlik duygusu gibi özellikler kazanacağına inandıklarını dile getirdi.Dernek gönüllüsü Nazan Erarslan da çocuklarla birlikte Yemen'deki ihtiyaç sahipleri için el işi örgü yaptıklarını anımsatarak, "Onlar biraz ısınsınlar diye örgü yapıyoruz. İnşallah faydası olur. Hem çocuklarımız hem de biz çok mutluyuz." dedi.Çocuklardan Ecrin Bölük de zor durumdaki insanlara yönelik birşeyler yapabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.