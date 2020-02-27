Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme - Son Dakika

Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemeTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Öncüpınar Mülki İdare Amirliği'nde Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve gümrük yetkilileri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Pekcan, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli memurlar ve dedektör köpekler ile yakından ilgilendi. Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme yaptığını belirterek, "Gümrük kapılarımızı ziyaret ediyoruz. Burada ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz, yerinde görüyoruz. Zaten sürekli irtibat halindeyiz, dijital çağda sık sık da bir araya geliyoruz" diye konuştu. Bakan Pekcan, sınır kapılarında koronavirüsle ilgili çalışma grubu oluşturduklarını kaydederek, "Kabinede ilgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızda her türlü önlemi güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Eldiven olsun, dezenfektan olsun, bütün kapıları özellikle İran sınır kapılarını, hepsini o gün dezenfekte etmiştik. İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapamak zorunda kaldık" dedi.

Kilis ticaret bakanı pekcan'dan öncüpınar sınır kapısı'nda inceleme

Ruhsar Pekcan, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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