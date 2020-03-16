Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyatla satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması, System.String[]

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyatla satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır." dedi.

Celkanlı, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, devletin aldığı tedbirlerle söz konusu durumun en hafif hasarla atlatılacağına inandığını aktardı.

Bazı işletmelerin durumu fırsata çevirme girişiminde bulunduğuna dair söylentilerin olduğunu ifade eden Celkanlı, şunları kaydetti:

"Bizler piyasaları yakinen takip ediyoruz. İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyat ile satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır. Bu durum bizler için memnuniyet vericidir. Bundan sonra da bu hususta bir şikayetin vuku bulmaması en büyük temennimizdir. İnsan sağlığını ilgilendiren global bir salgından dolayı yaşanan krizden ancak toplum ve devlet dayanışması ile kurtulabileceğimize inanıyoruz. Bu krizi fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamanın temeli ahilik kültürüne dayalı iş dünyamıza da yakışmayacağını ilan ediyorum."

Celkanlı, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştıracağını ve bu firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini sözlerine ekledi.

Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:16:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]