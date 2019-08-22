KİLİS TIR'da 3 milyon 311 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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TIR'da 3 milyon 311 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildiKİLİS'te, polisin arama yaptığı TIR'da 3 milyon 311 bin 670 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:07 Kaynak: DHA
TIR'da 3 milyon 311 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
KİLİS'te, polisin arama yaptığı TIR'da 3 milyon 311 bin 670 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.K.'nin kullandığı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramada, 3 milyon 311 bin 670 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Haplara el koyan ekipler TIR sürücüsü A.K.'yi emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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