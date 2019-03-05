Son Dakika Haberleri: Kilis Türk Tır'ları, Suriye'ye Geçmeye Başladı

Kilis Türk Tır'ları, Suriye'ye Geçmeye Başladı

1 saat önce

Türkiye plakalı TIR'lar, 8 yıl aradan sonra Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya başladı.

Türkiye plakalı TIR'lar, 8 yıl aradan sonra Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya başladı. İç savaşın başlamasının ardından Türkiye plakalı TIR'ların Suriye'ye geçişine güvenlik gerekçesiyle 8 yıldır izin verilmiyordu. Ancak, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Türkiye sınırına yakın noktaların terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye'ye yük taşıyan TIR ile kamyonların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişlerine olanak sağlandı. İsteyen firmaların Öncüpınar'dan geçiş yaptıktan sonra Azez'e ve diğer güvenli bölgelere geçiş yapabilmesinin sevindirici olduğunu belirten şoförler, uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı!

ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis Türk Tır'ları, Suriye'ye Geçmeye Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]