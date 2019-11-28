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Kilis Üniversitesi Suriyeli sanatçıları ağırladı

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fuaye alanında Suriyeli sanatçıların resim sergisine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, "Suriye denilince insanların aklına acı, hüzün ve savaş gelmektedir" dedi.

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fuaye alanında Suriyeli sanatçıların resim sergisine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, "Suriye denilince insanların aklına acı, hüzün ve savaş gelmektedir" dedi.


7 Aralık Üniversitesi Fuaye alanında Suriyeli sanatçılar, yaşadıklarını resimlerle anlattı. Sergiyi gezen Rektör Yardımcısı Yaşar, Katar merkezli bir televizyona verdiği röportajda, "Suriye denilince insanların aklına acı, hüzün ve savaş gelmektedir, fakat sanatçıların özellikle bu durumu eserleriyle anlatmaları ve gelecek adına umut verici çalışmalar yapmaları çok kıymetli" dedi. Ünlü şarkıcı Feyruz'un bir şarkısından alıntı da yapan Yaşar, "evet bir umut var" sözünün sanatçıların eserleriyle yaşatılmaya çalışılmasının çok değerli olduğunu ifade etti. Yaşar "Bir umudum var sende" sözüne atıfla bizim de Suriye'de bir umudumuz var, Suriyeli gençler ve çocuklar bu umudu temsil ediyor. Yapılan sanat çalışmaları bu umudun canlı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.


Suriyeli sanatçıları Üniversite de ağırlamanın bizler için sosyal bir sorumluluk olduğunu, iki ülke insanlarının birlikte yaşama kültürüne katkı sağladığını sözlerine ekledi. - KİLİS

Rektör, Aralık, Suriye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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