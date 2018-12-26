Kilis Üzerinden Menbiç'e Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Kilis
üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Çeşitli illerden yola çıkan tank, Fırtına obüsü ve zırhlı personel taşıyıcıları bugün Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Elbeyli
ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatın devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:44 Kaynak: DHA
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