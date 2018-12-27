Son Dakika Haberleri: Kilis Üzerinden Menbiç'e Askeri Sevkiyat

Kilis Üzerinden Menbiç'e Askeri Sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Kilis Üzerinden Menbiç'e Askeri Sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Menbiç bölgesine, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkarılan tanklar, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis'e getirildi. Askeri TIR'ların üzerine yüklenen tanklar ve zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine doğru yola çıkarıldı. Kilis'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatların sürdürüldüğü belirtildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:34 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Kilis, Güncel
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